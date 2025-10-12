Достижения.рф

Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГАИ по Московской области

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.



В воскресенье, 12 октября, около 12:05 на 134-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых и двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, в результате аварии два человека получили травмы. Их экстренно доставили в медицинское учреждение. Характер повреждений уточняется.

На месте аварии работают сотрудники полиции и ГАИ, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Движение транспорта в сторону области временно ограничено. Организован объезд через 131-й километр Минского шоссе.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать изменения в маршрутах движения и соблюдать осторожность на дороге.
Анастасия Чинкова

