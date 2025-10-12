Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Подмосковье

12 октября 2025, 14:16

В Подмосковье массовое ДТП: столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля

Фото: пресс-служба ГАИ по Московской области

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.