Массовое ДТП на юго-востоке Москвы устроил популярный блогер

12 октября 2025, 13:16

РЕН ТВ: массовое ДТП в Москве устроил блогер Илья Царевский

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Массовое ДТП с участием шести машин на юго-востоке Москвы устроил блогер Илья Царевский. Об этом сообщает РЕН ТВ.