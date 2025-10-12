Массовое ДТП на юго-востоке Москвы устроил популярный блогер
Массовое ДТП с участием шести машин на юго-востоке Москвы устроил блогер Илья Царевский. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария на улице Юных Ленинцев случилась около семи часов утра. Её спровоцировал блогер Илья Царевский, который управлял Mercedes.
По предварительным данным, блогер на большой скорости врезался в машину, остановившуюся на красный свет. После первого столкновения произошла цепная реакция, в результате которой пострадали ещё четыре транспортных средства.
Водитель пострадавшего автомобиля по имени Марат рассказал РЕН ТВ, что после аварии блогер залез на капот его машины и начал снимать видео и фото.
Сам Марат получил удар головой, но его спасли сработавшие подушки безопасности.
Обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших уточняются.
У блогера Ильи Царевского в Instagram* более 200 тысяч подписчиков. Он известен своими видеороликами об автомобилях.
