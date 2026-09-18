Четверо друзей изнасиловали 17-летнюю девушку и бросили её на обочине дороги

18 сентября 2026, 09:18

В Индии арестовали четверых мужчин по делу об изнасиловании 17-летней девушки

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии арестовали четверых мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает NDTV.