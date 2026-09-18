Четверо друзей изнасиловали 17-летнюю девушку и бросили её на обочине дороги
В Индии арестовали четверых мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает NDTV.
Инцидент произошёл в городе Канкер, штат Чхаттисгарх. По информации полиции, несовершеннолетняя встречалась с одним из обвиняемых, который был ей знаком. Мужчина отвёз её вместе с тремя друзьями в деревню. Там все четверо совершили сексуальное насилие над девушкой, а затем бросили её на обочине дороги.
Семья девочки обратилась в полицию после того, как она не вернулась домой. Полиция начала поисковую операцию и нашла несовершеннолетнюю в районе Корар. На основании поступившей жалобы правоохранители арестовали четверых подозреваемых в возрасте от 20 до 28 лет. Расследование продолжается.
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