Четверо мужчин изнасиловали 13-летнюю девочку в Париже
Полиция Парижа задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом пишет The Mirror.
Инцидент произошёл поздним вечером 1 декабря в туалете ресторана KFC, расположенного в торговом центре в районе Ле‑Аль. По данным прокуратуры, четверо молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет уговорили жертву пройти с ними в ресторан.
Девочка потеряла из виду подругу и согласилась подождать её в компании злоумышленников. Однако мужчины силой затащили девочку в туалет и совершили насильственные действия.
Преступников задержали непосредственно на месте происшествия. Прохожие обратили внимание на плачущего ребёнка и вызвали полицию. Пострадавшая смогла опознать насильников, после чего её незамедлительно доставили в больницу.
Задержанные находятся под следствием. В соответствии с действующим законодательством каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
