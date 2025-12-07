Достижения.рф

Кадры извержения вулкана на Гавайях появились в Сети

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
Фото: istockphoto / AZ68

Вулкан Килауэа на Гавайях вновь активизировался, из северного жерла бьют фонтаны лавы. Об этом сообщило Volcano Discovery.



Высота огненных всплесков составляет от 15 до 30 метров. В предыдущие эпизоды эксперты наблюдали значительно более мощные выбросы. Тогда фонтаны лавы достигали 300 метров, а вулканические выбросы поднимались на высоту до шести километров. Нынешняя фаза по интенсивности напоминает 37‑й эпизод извержения.
Ветер дует с северо‑востока со скоростью около 5 м/с, что может спровоцировать распространение вулканических газов к югу от Халема'уму. При этом местные власти уверяют, что на работу аэропорта инцидент никак не повлияет.

Александр Огарёв

