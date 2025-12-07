Кадры извержения вулкана на Гавайях появились в Сети

07 декабря 2025, 05:13

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Фото: istockphoto / AZ68

Вулкан Килауэа на Гавайях вновь активизировался, из северного жерла бьют фонтаны лавы. Об этом сообщило Volcano Discovery.