Кадры извержения вулкана на Гавайях появились в Сети
Вулкан Килауэа на Гавайях вновь активизировался, из северного жерла бьют фонтаны лавы. Об этом сообщило Volcano Discovery.
Высота огненных всплесков составляет от 15 до 30 метров. В предыдущие эпизоды эксперты наблюдали значительно более мощные выбросы. Тогда фонтаны лавы достигали 300 метров, а вулканические выбросы поднимались на высоту до шести километров. Нынешняя фаза по интенсивности напоминает 37‑й эпизод извержения.
Ветер дует с северо‑востока со скоростью около 5 м/с, что может спровоцировать распространение вулканических газов к югу от Халема'уму. При этом местные власти уверяют, что на работу аэропорта инцидент никак не повлияет.
