Более 20 человек погибли в пожаре на севере индийского Гоа
В округе Северный Гоа (юго‑запад Индии) произошёл пожар в ночном клубе, жертвами которого стали не менее 23 человек. Об этом сообщает газета Indian Express со ссылкой на местный департамент полиции.
По информации издания, возгорание случилось поздно ночью в заведении, расположенном в населённом пункте Арпора.
Согласно предварительным данным, пожар начался из-за взрыва газового баллона в кухонной зоне на первом этаже. Среди погибших большинство – сотрудники клуба.
Ранее пожар охватил пятиэтажный жилой дом в Ярославле. Из горящего здания оперативно эвакуировали более 60 человек, несколько человек отравились угарным газом и получили ожоги.
