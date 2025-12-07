Достижения.рф

Более 20 человек погибли в пожаре на севере индийского Гоа

Indian Express: минимум 23 человека погибли при пожаре на севере Гоа
Фото: istockphoto / Distortion Media

В округе Северный Гоа (юго‑запад Индии) произошёл пожар в ночном клубе, жертвами которого стали не менее 23 человек. Об этом сообщает газета Indian Express со ссылкой на местный департамент полиции.



По информации издания, возгорание случилось поздно ночью в заведении, расположенном в населённом пункте Арпора.

Согласно предварительным данным, пожар начался из-за взрыва газового баллона в кухонной зоне на первом этаже. Среди погибших большинство – сотрудники клуба.

Александр Огарёв

