В Екатеринбурге водитель оплевал женщину и выбил ей зуб за вежливую просьбу
В Екатеринбурге водитель автомобиля оплевал 58-летнюю женщину и выбил ей зуб после того, как она обратилась к нему с просьбой. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на родственницу пострадавшей.
Инцидент произошёл 19 мая. Женщина не могла выехать с парковки, поскольку ей мешал другой автомобиль. Она вышла из машины и вежливо попросила гражданина за рулём немного подвинуться, но мужчина отреагировал агрессивно.
Водитель плевал в женщину через открытое окно, затем выскочил из салона и избил её. Он выбил пострадавшей зуб и вывихнул ей палец. Кроме того, агрессор ударил автоледи ногой в живот. После этого гражданин спокойно сел в машину и уехал. Врачи оценили вред здоровью женщины как средней степени тяжести. Пострадавшая написала заявление в полицию.
До этого в Подмосковье пьяный водитель сбил отца и сына, которые находились на обочине, после чего скрылся с места происшествия. Один из пострадавших мужчин погиб.
