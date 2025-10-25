Четверо охотников убили петербуржца в новгородском лесу
Четверо охотников убили товарища в новгородском лесу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
В начале октября в районе деревни Гарь на карьере трое мужчин и женщина пристреливали охотничье ружье. Во время этого местная жительница, взяв оружие одного из охотников, случайно выстрелила и попала петербуржцу в голову.
Чтобы избежать ответственности, подозреваемые попытались скрыть следы преступления. Тело погибшего они перевезли через реку Мста на лодке, а затем, используя болотоход, вывезли его в лесной массив и закопали.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют степень вины каждого участника этого инцидента.
Читайте также: