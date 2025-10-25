Достижения.рф

Четверо охотников убили петербуржца в новгородском лесу

В новгородском лесу нашли погибшего петербуржца спустя неделю поисков
Фото: iStock/charafeddine

Четверо охотников убили товарища в новгородском лесу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.



В начале октября в районе деревни Гарь на карьере трое мужчин и женщина пристреливали охотничье ружье. Во время этого местная жительница, взяв оружие одного из охотников, случайно выстрелила и попала петербуржцу в голову.

Чтобы избежать ответственности, подозреваемые попытались скрыть следы преступления. Тело погибшего они перевезли через реку Мста на лодке, а затем, используя болотоход, вывезли его в лесной массив и закопали.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют степень вины каждого участника этого инцидента.

Екатерина Коршунова

