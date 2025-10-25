В Челябинске суд оштрафовал местного жителя за подпольное производство украшений
Калининский районный суд Челябинска назначил местному жителю штраф в размере 190 тысяч рублей за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что директор ООО «Золотой камень» скупал ювелирные изделия и лом из драгоценных металлов без соответствующей лицензии. Мужчина не отправлял драгоценности на обязательную очистку, а самостоятельно обрабатывал металл и изготавливал новые изделия.
Подсудимый также уклонился от обязательной сдачи на аффинаж драгоценного металла массой свыше 1,1 кг, стоимость которого превышает 6,5 млн рублей, как было отмечено в ведомстве. Изъятое золото, стоимость которого составляет около 2,7 млн рублей, конфисковано в доход государства.
Читайте также: