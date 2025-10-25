В Челябинске суд оштрафовал местного жителя за подпольное производство украшений

25 октября 2025, 18:49

Фото: iStock/megakunstfoto

Калининский районный суд Челябинска назначил местному жителю штраф в размере 190 тысяч рублей за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.