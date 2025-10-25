Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной

25 октября 2025, 10:32

ТАСС: Скончался дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей певицы Долиной

Фото: iStock/Evgeniia Iakimenko

В Москве умер один из дропперов, который обналичил 15 млн рублей, полученных в результате мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные документы.