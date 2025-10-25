Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной
В Москве умер один из дропперов, который обналичил 15 млн рублей, полученных в результате мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные документы.
Уточняется, что речь идет об Александре Келдыбаеве. После его смерти производство по гражданскому делу было прекращено в части, связанной с предъявленными ему требованиями.
Всего в этом деле участвовали десять дропперов. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.
Напомним, в августе прошлого года певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы.
Читайте также: