Четверо подростков изнасиловали и убили 16-летнюю девушку в Индии
В Индии полиция задержала четверых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве 16‑летней девушки. Об этом написало издание The Week.
Тело школьницы обнаружили в ночь на 13 сентября в открытом поле в Северном Дели. Из‑за начавшегося разложения лицо и живот были обезображены, отсутствовала правая рука. Судмедэксперты зафиксировали не менее восьми ножевых ранений.
По версии полиции, девушка отправилась гулять с 17‑летним знакомым. Он позвал с собой друзей, и какое‑то время компания была вместе. Следствие полагает, что затем молодые люди надругались над девушкой. Все подозреваемые в момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. После того как жертва пригрозила заявить в полицию, её несколько раз ударили ножом, а тело бросили возле кустов.
Среди четверых задержанных трое — несовершеннолетние. Один из подозреваемых отрицает свою причастность к преступлению.
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