Два человека пропали на Камчатке в районе Тимоновских источников
Спасатели разыскивают двух человек, которые пропали в районе Тимоновских источников в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Супружеская пара отправилась к источникам 18 сентября на автомобиле ГАЗ‑66. По плану они должны были вернуться через два дня, но с тех пор не выходят на связь. Тревогу подняла родственница пропавших. Она обратилась в Центр управления в кризисных ситуациях утром в понедельник. При этом маршрут поездки пара в МЧС не регистрировала.
Сейчас в район поисков выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра. Они следуют на автомобиле высокой проходимости. Ситуация остаётся на контроле у главных управлений МВД и МЧС по Камчатскому краю.
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