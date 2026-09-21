Двое мужчин до смерти забили женщину камнем в Индии
В индийском штате Карнатака произошла жестокая расправа над 25‑летней женщиной — её, предположительно, забили до смерти камнем. Об этом 19 сентября рассказало издание NDTV.
Трагедия случилась в округе Райчурю. Тело обнаружили в поле на окраине одной из деревень. Когда на место прибыли прохожие, полуторагодовалая дочь женщины беспомощно цеплялась за мать и плакала. По данным полиции, в момент приезда спасателей пострадавшая ещё была жива, но медики не смогли ей помочь.
Правоохранители задержали двоих подозреваемых — мужа погибшей Амита и Шубхама, с которым у женщины была тайная связь. Как выяснило следствие, она состояла в браке с Амитом на протяжении четырёх лет, а последние четыре месяца тайно встречалась со вторым мужчиной.
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