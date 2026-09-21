Двое мужчин до смерти забили женщину камнем в Индии

21 сентября 2026, 05:55

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Карнатака произошла жестокая расправа над 25‑летней женщиной — её, предположительно, забили до смерти камнем. Об этом 19 сентября рассказало издание NDTV.