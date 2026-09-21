Житель Камчатки получил два года колонии за фиктивную регистрацию иностранцев

21 сентября 2026, 05:48

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

42‑летний мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учёт 121 иностранного гражданина в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба судов региона.