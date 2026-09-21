Житель Камчатки получил два года колонии за фиктивную регистрацию иностранцев
42‑летний мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учёт 121 иностранного гражданина в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба судов региона.
С 19 марта по 29 мая фигурант передавал в миграционные органы недостоверные данные о месте пребывания иностранцев. Люди не проживали по указанным адресам, из‑за чего у надзорных структур не было возможности отслеживать их передвижение и соблюдение правил учёта в регионе.
Подсудимый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства: у мужчины есть малолетние дети, он раскаялся и самостоятельно явился с повинной по двум эпизодам. В результате ему назначили два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Читайте также: