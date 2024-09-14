Четверо пьяных хулиганов с бензопилами разнесли магазин в Ленинградской области

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Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в злостном хулиганстве. Трое жителей Выборга и один уроженец Ставрополья с бензопилами наперевес разгромили продуктовый магазин в посёлке Агалатово.
В районный отдел полиции поступил сигнал о конфликте между покупателями и персоналом небольшой торговой точки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 сентября. Подъехавшие правоохранители застали уже разгромленный магазин. По словам продавцов, нетрезвые покупатели использовали в качестве аргументов в споре две бензопилы.
Авторов мини-резни бензопилой по горячим следам нашли в расположенном неподалёку вагончике-бытовке. Ставропольцу было 32 года и он явно верховодил в компании троих жителей Северо-Запада, которым было от 17 до 19 лет. Все четверо задержаны, бензопилы у них изъяли. Эксперты оценивают ущерб, нанесённый громилами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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