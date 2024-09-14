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Четверо пьяных хулиганов с бензопилами разнесли магазин в Ленинградской области

Пьяные хулиганы с бензопилами разгромили магазин в Ленинградской области
14 сентября 2024, 17:29
Фото: istockphoto/porpeller

Фото: istockphoto/porpeller

Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в злостном хулиганстве. Трое жителей Выборга и один уроженец Ставрополья с бензопилами наперевес разгромили продуктовый магазин в посёлке Агалатово.


В районный отдел полиции поступил сигнал о конфликте между покупателями и персоналом небольшой торговой точки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 сентября. Подъехавшие правоохранители застали уже разгромленный магазин. По словам продавцов, нетрезвые покупатели использовали в качестве аргументов в споре две бензопилы.

Авторов мини-резни бензопилой по горячим следам нашли в расположенном неподалёку вагончике-бытовке. Ставропольцу было 32 года и он явно верховодил в компании троих жителей Северо-Запада, которым было от 17 до 19 лет. Все четверо задержаны, бензопилы у них изъяли. Эксперты оценивают ущерб, нанесённый громилами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Пьяная петербурженка избила солиста Мариинки
В Петербурге пьяная женщина разбила очки солисту Мариинки, у него травма глаза
14 сентября 2024, 16:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Петербурга в состоянии сильного алкогольного опьянения ударила в лицо мужчину, который получил травму глаза из-за стекла разбившихся очков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг в районе 03:24. В полицию поступило сообщение о том, что женщина в баре ударила в глаз 45-летнего солиста Мариинского театра. В результате удара его очки разбились, а осколок линзы попал в глаз.

Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой правого глазного яблока с внутренними повреждениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В пятницу виновница инцидента была задержана и доставлена в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком
Расчленивший супругу нижегородец вышел на свободу спустя четыре года колонии
14 сентября 2024, 15:58

Фото: istock / beekeepx

На свободу вышел житель Нижнего Новгорода Нарек Багдасарян, расчленивший 30-летнюю гражданскую жену и мать годовалого ребенка Галину Соколову. Женщину не смогли похоронить, ведь тело так и не было найдено. В материале «Радио 1» расскажем детали этого загадочного дела.

Красивая «любовь» во лжи

Нарек и Галина познакомились летом 2017 года. Тогда многие знакомые не могли понять, что такая видная красавица нашла в невзрачном мужчине. Сама девушка тогда была невероятно счастлива, 33-летний бизнесмен окружал её вниманием и заботой.

Брат убитой Алексей рассказал KP.RU, что в начале отношений мужчина закидывал Галину подарками и красиво ухаживал.

«Я не знаю, что ее могло привлечь в нем, но мне кажется, что повлиял круг общения. Она думала, что их ждет красивая и долгая любовь», — отмечает Алексей.
Однако счастье длилось недолго — будучи беременной, Галя узнала, что у Нарека есть супруга и трое детей. С того времени Багдасарян в корне изменился. Мужчина угрожал Галине, преследовал ее и перешел к рукоприкладству.

Соколова даже пригласила на разговор его жену и заявила, что не претендует на Нарека, но рожать будет в любом случае. Отношения Гали и Нарека постепенно сходили на нет, однако мужчина все же периодически подкарауливал бывшую возлюбленную и бил ее.
Фото: istock / PrathanChorruangsak

«Будет инвалидом, как ее мама»

Неожиданно для всех Нарек и Галина опять стали жить вместе. Ближе к родам мужчина заявил, что разводится с женой. По мнению брата, Галей управлял страх за себя и семью. Избивая беременную девушку, тиран обещал, что она «будет инвалидом, как ее мама».

13 июля 2020-го Галина Соколова вышла на работу в торговый центр и исчезла. Последним женщину видел Нарек. Именно он позже расскажет правоохранителям, что тело Галины разложено по пакетам в семи мусорных баках города.

Однако следователям так и не удалось найти тело женщины и доказать факт умышленного убийства. Только за непредумышленное убийство изверг получил 5 лет колонии.

Показания убийцы

Утром того злополучного 13 июля между парой вспыхнула ссора — мужчина снова обвинил Галину в неверности. Что после этого произошло — досконально неизвестно.

После задержания Багдасарян заявил, что отвез Галину на работу, а сына в детский сад. Якобы после этого он ее не видел. Когда в версии появились несостыковки, он признался что, ударил Галину кулаком по лицу. От удара женщина упала, ударилась головой о раковину, упала на кафельный пол и скончалась. Испуганный Багдасарян отвел ребенка в сад, вернулся домой, завернул тело в простыню и погрузил в «Газель».

Труп он увез на другой конец Нижнего Новгорода, там переложил в ВАЗ-2112 и поехал в отдел полиции на автомобиле товарища. К тому моменту брат Галины уже заявил о пропаже.

На следующее утро мужчина отвез труп в автосервис знакомых на окраине города, расчленил его, разложил по пакетам и развез по мусорным бакам в разных частях Нижнего Новгорода.
Фото: istock / Grape_vein

Нет тела — нет дела

Месяц активных поисков тела Галины ни к чему не привел.

«Для меня человек умер тогда, когда увидел его тело и похоронил. А с Галей я не знаю, что произошло, во что верить, ведь тело мы так и не нашли. Она очень сильно любила своего сына, она попросту не могла убежать и оставить его. К тому же, мы были очень близки, она мне все рассказывала. У нас же кроме друг друга и не было никого…», — признается Алексей.
Дело держалось исключительно на показаниях Багдасаряна и следах крови Галины в его автомобилях. Это и повлияло на итоговый приговор.

Стоит отметить, что Нарек крайне ловко водил следствие за нос. Это может говорить о том, что ему кто-то помогал, ведь сам Багдасарян не имел юридического образования и не знал всех нюансов судебного процесса.

Как утверждает Алексей, в колонии он начал выдвигать версии об исчезновении Галины, но после потери уважения среди сокамерников, начал сотрудничать с администрацией.
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«Дайте мне пожить нормально»

Сына Галины забрал двоюродный брат. Уже пятилетний мальчик называет своих дядю и тетю мамой и папой. Ребенку расскажут горькую правду о биологических родителях, когда тот подрастет.

Багдасарян лишен родительских прав. После освобождения преступника семья виделась с ним.

«Приезжали сюжет с телеканала снимать. Он убежал от нас и отказался говорить, только кричал: "Дайте мне пожить нормально, я только освободился"», — рассказывает Алексей.
Алексей по-прежнему пытается узнать что-то новое про сестру. Мужчина задает вопросы знакомым, которые могли бы что-то знать, не удаляет со своей страници фотографию сестры, если вдруг Галя жива и кто-то ее видел.

Брат надеется, что новости рано или поздно появятся. Тогда дело вновь заведут, однако уже по более серьезной статье — «Убийство».

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Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата на Украине
В Хмельницкой области Украины мужчина обстрелял из автомата наряд полиции
14 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В Хмельницкой области Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
Отмечается, что отряд полиции «КОРД» задержал мужчину, который расстрелял два служебных полицейских автомобиля, ранил сотрудника полиции и гражданского.

По данным правоохранителей, мужчину сначала задержали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола мужчина пешком отправился домой. Однако, по всей видимости, решил отомстить полицейским, взял ружьё, вернулся на участок, где открыл огонь.

В мае 2022 года глава Европола Катрин де Болль открыто заявляла о том, что поставляемое Украине западное оружие через «чёрный рынок» попадает в руки преступников.

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#задержание
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Правоохранители задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии
14 сентября 2024, 13:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову задержали по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по республике.
Отмечается, что её задержали на 48 часов.

Поводом для этого, как сообщает прокуратура региона, является подозрение представителей министерства в заключении свыше 50 контрактов без проведения конкурентных процедур. Общая сумма этих соглашений превысила 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в пятницу силовики провели оперативные мероприятия в здании ведомства, а также провели работу с сотрудниками.

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#обвинение
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В США выдра напала на ребёнка и утащила его под воду
14 сентября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Stephen Catterall

Около реки в американском штате Вашингтон дикая выдра напала на маленького мальчика. Она несколько раз укусила его за руку, а потом и вовсе утащила ребёнка под воду.
Малыш гулял с мамой вдоль берега реки, когда подвергся нападению этого крупного хищника, ведущего полуводный образ жизни, сообщает Fox News. Зверь несколько раз укусил ребёнка за руку, которой тот инстинктивно закрылся. Растерявшаяся мать не успела помешать атаке животного. Агрессор ухватил за одежду её сына и утащил в реку.

Когда выдра и мальчик уже почти скрылись под водой, женщина опомнилась. Она настолько резко выдернула ребёнка из зубов хищной амфибии, что он даже не успел наглотаться воды, хотя и очень испугался. Матери во время борьбы также досталось несколько укусов. Она обратилась к медикам, которые обработали раны обоим пострадавшим, а также к местному шерифу.

Представитель закона в свою очередь связался с Департаментом рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW). Его сотрудники выследили и ликвидировали агрессивного хищника. Специалисты отмечают, что подобные происшествия перестали быть редкостью. За последние годы это шестой случай нападения дикой выдры на человека.

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#животное
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В Петербурге шестиклассница сорвалась с 18 этажа, пытаясь сделать селфи
В Петербурге 11-летняя школьница сорвалась с 18 этажа, пытаясь сделать селфи
14 сентября 2024, 11:41

Фото: istockphoto/shadrin_andrey

Трагедия с 11-летней девочкой в Санкт-Петербурге произошла в Сосновом бору. Шестиклассница погибла, сорвавшись с 18 этажа, когда пыталась сделать селфи.
Девочка поднялась на высотку вместе с другом. Там они вышли на общий балкон последнего этажа, где школьница села на перила во время разговора по телефону. Во время разговора девочка пошутила, что хочет спрыгнуть, но после успокоила сверстников, сказав, что это розыгрыш, сообщает телеграмм-канал Mash на Мойке.

Школьница решила сделать на перилах селфи, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Девочка погибла. Случившееся проверяют следователи, СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что после развода родителей дочь жила с мамой, но и с отцом были хорошие отношения.

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#ск
#школьница
#трагедия
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Гендиректор «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении более 7 млн рублей у Минобороны
Гендиректор «ТК-Прогресс» не признаёт вину в хищении более 7 млн рублей у МО
14 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, которого арестовали по подозрению в хищении свыше 7,2 миллионов рублей у Минобороны, не признаёт вину в мошенничеству. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чём его подозревают, поскольку он не похищал бюджетные средства и не совершал никаких преступлений. Вместе с тем заверил, что не собирается скрываться, а заключение под стражу считает слишком строгой мерой.

По данным следствия, Григоряна обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом у правоохранителей есть все основания подозревать причастность Григоряна к даче взятки экс-начальнику Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на ремонт общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Во время проведения реконструкционных работ была похищена крупная сумма.

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#хищение
#арест
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в российском регионе
МЧС: В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет
14 сентября 2024, 09:44

Фото: istock / aapsky

Легкомоторный самолет упал около поселка Приозерный Алтайского края. Пилот скончался, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
Других деталей ЧП на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#чп
#крушение
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Подполковник Данилов рассказал о применении ВСУ западного оружия в Курской области
Подполковник Данилов: ВСУ в Малой Локне использовали ракету HIMARS и БМП Marder
14 сентября 2024, 06:44

Фото: istockphoto / NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты HIMARS, немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другое западное вооружение в Малой Локне Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 44-го корпуса подполковник Александр Данилов.
По словам военного, украинские бойцы ежедневно «уничтожали» деревенские бункеры, их численность неуклонно сокращается.

«Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава», – заявил Данилов.

Офицер добавил, что ВСУ используют польские минометы, немецкие БПМ Mardeк, ракетные установки и танки.

Село Малая Локня – одна из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее в течение двух недель.

Перед этим президент Путин встретился с подполковником Александром Даниловым. Во время августовского боя он «принял решение вызвать огонь на себя» и был ранен в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

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#владимир путин
#курская область
#всу
#ракета
#танки
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