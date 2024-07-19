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В Подольске поймали серийного похитителя продуктов

19 июля 2024, 09:02
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

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Мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых продовольственных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в течение нескольких месяцев шесть раз похищал из сетевых магазинов продукты, алкогольные напитки и средства личной гигиены. Он приходил в магазин со своим пакетом, незаметно складывал туда товары и уходил, не заплатив», — говорится в сообщении.
Во время одной из краж мужчину заметил охранник, попытался остановить его, однако похититель отбился и убежал.



Полицейские сумели установить злоумышленника по записям камер видеонаблюдения и задержали его по месту временного проживания в Подольске. Оказалось, что это ранее неоднократно судимый 24-летний уроженец Волгограда. Против него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабёж».

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#полиция
#мвд московской области
Из-за падения обломков БПЛА в Курсе два человека получили ранение и ожоги
Врио губернатора Смирнов: два человека ранены при падении обломков БПЛА в Курске
19 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/seregalsv

ВСУ атаковали российский регион с применением беспилотников. Обломки дронов упали на одной из улиц Курска. Пострадали мирные жители. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
По его словам, фрагменты БПЛА упали на Дружинской улице Курска. Ранения и ожоги получили двое местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Место происшествия продолжают обследовать сотрудники экстренных служб.

Смирнов призвал сообщать об обнаруженных частях дронов властям и предупредил об опасности обломков ракет.

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#курская область
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Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью
В Канске завели дело в отношении мужчины, мастурбирующего перед подростками
19 июля 2024, 08:40

Фото: iStock/seb_ra

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Канска, который удовлетворял себя в общественном месте на глазах 15-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СК России Юлия Арбузова.
Согласно информации следствия, 18 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал мастурбировать на площади Коростелева. Во время этих действий он сидел на качели и смотрел на пятнадцатилетнюю школьницу.

Девочке удалось заснять этот момент на видео. Чуть позже злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#полиция
#красноярский край
#девочка
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После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело
19 июля 2024, 08:18

Фото: IStock/simpson33

СК РФ возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата ГД Михаила Матвеева в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «‎Следком».
Отмечается, что в действиях злоумышленников увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемые были установлены и задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что депутат Матвеев был атакован на улице днем 18 июля. На видеозаписи он рассказал, что группа граждан «задирались к прохожим». Парламентарий попытался остановить драку и получил удар палкой по голове.

Михаил Николаевич Матвеев — российский государственный и политический деятель, историк, общественный деятель и публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу № 162.

Ранее сообщалось, что член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил дать депутатам право носить огнестрельное оружие, учитывая возможные провокации и особое внимание, в том числе врагов, в отношении парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#единая хулиганство
#депутат
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Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии
ГУМЧС: в Якутии пропал вертолет Robinson, на борту находились четыре человека
19 июля 2024, 07:13

Фото: IStock/camptoloma

Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
«Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк «Экоспас» воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», — рассказали в МЧС.

Сообщается, что сейчас идут поисково-спасательные работы. Данных о местонахождении воздушного судна нет. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не зафиксировали.

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нарушения
#авиакомпании
#информация
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В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
Jerusalem Post: один человек погиб и семеро ранены при взрыве в Тель-Авиве
19 июля 2024, 06:43

Фото: istock / aapsky

Один человек погиб, семь получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Об этом информирует Jerusalem Post, ссылаясь на экстренные службы.
Взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем около здания консульства Соединённых Штатов.

Во время поисков, проведенных экстренными службами, в квартире вблизи от места взрыва было найдено тело мужчины. Семь человек доставили в больницу с ранениями.

По данным Times of Israel, мужчину убили осколки. Как сообщает издание, было госпитализировано восемь человек.

В настоящий момент армия и полиция проверяют версию, правда ли взрыв спровоцировал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не было зафиксировано, тревогу не объявляли.

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#взрыв
#человек
#мужчины
#израиль
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Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США
19 июля 2024, 03:49

Фото: istock / gk-6mt

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско и экстренно приземлившийся в международном аэропорту Красноярска, некоторое время не будет иметь возможности продолжить путь. Об этом сказано в Телеграм-канале аэропорта Красноярска.
Сообщается, что в настоящее время ожидается перегон из Дели резервного борта и техников авиакомпании. Ориентировочно он должен прибыть в 14:00 по красноярскому времени (10:00 по мск). Пассажиров рейса временно разместили в зале вылетов и обеспечили питанием и напитками.

«Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне. Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске», — сказано в сообщении.
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#авиакомпании
#самолёты
#аэропорт
#самолет
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Боевики, устроившие теракты в Дагестане, скрывались с помощь связей
Меликов: исполнители теракта в Дагестане пользовались родственными связями
19 июля 2024, 03:33

Фото: istock / Tero Vesalainen

Террористы, совершившие нападения в Дагестане 23 июня, вышли из поля деятельности правоохранительных органов при помощи родственных связей. Об этом заявил Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
«На любое действие есть противодействие, и в этом отношении мы видим, что наши оппоненты, наши враги, воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности наших структур, которые должны этим заниматься, в результате чего и произошел этот теракт», – сказал он.
Меликов отметил, что в республике на регулярной основе проводится профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму.

23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате теракта погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых преступников, которые причастны к этим терактам. Сергей Меликов заявил, что преступники — выходцы Сергокалинского района Дагестана. В материалах дела указано, что преступную группу создал сын уволенного после терактов главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман, который тоже был в числе ликвидированных.

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#работа
#террористы
#интервью
#новости
#дагестан
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В Словакии избили депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против РФ
19 июля 2024, 02:29

Фото: istock / Derek Brumby

Член словацкого парламента и представитель местной фракции SNS Павел Люптак, недавно отказавшийся подписывать резолюцию об осуждении действий ВС России, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик на своей странице в соцсети Facebook*.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», —сообщил он.
Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.

15 июля депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила вынести на повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы удара военных сил РФ по детской больнице в Киеве, которая, по информации российского Минобороны, получила повреждения от ракеты украинской ПВО. Это предложение поддержал лишь 41 депутат, такого числа не хватило для включения вопроса в повестку.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#минобороны
#ракеты
#рф
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Отстраненный замглавы Генштаба РФ Шамарин частично признался в получении взятки
19 июля 2024, 02:25

Фото:istock/Atstock Productions

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности замглавы Генерального штаба ВС РФ, частично признал вину в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Генерал заявил, что получил 19 млн, вместо заявленных следствием 36 млн рублей, говорится в статье.
По данным издания, Шамарин также добавил, что у него не было полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.

Ранее сообщалось, что генералу продлили арест до 21 октября.

По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

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