В Подольске поймали серийного похитителя продуктов

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско и экстренно приземлившийся в международном аэропорту Красноярска, некоторое время не будет иметь возможности продолжить путь. Об этом сказано в Телеграм-канале аэропорта Красноярска.