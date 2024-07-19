В Подольске поймали серийного похитителя продуктов

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Мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых продовольственных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в течение нескольких месяцев шесть раз похищал из сетевых магазинов продукты, алкогольные напитки и средства личной гигиены. Он приходил в магазин со своим пакетом, незаметно складывал туда товары и уходил, не заплатив», — говорится в сообщении.Во время одной из краж мужчину заметил охранник, попытался остановить его, однако похититель отбился и убежал.
Полицейские сумели установить злоумышленника по записям камер видеонаблюдения и задержали его по месту временного проживания в Подольске. Оказалось, что это ранее неоднократно судимый 24-летний уроженец Волгограда. Против него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабёж».
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