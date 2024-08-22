В Химках приезжий разбил дверь магазина и украл еду, сигареты и алкоголь

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчина ночью разбил тротуарной плиткой стеклянные двери сетевого магазина в Химках и попытался вынести товар, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник атаковал магазин, расположенный на проспекте Мира. Разбив двери, он проник в торговое помещение, набрал себе продуктов, а также захватил алкогольные напитки и сигареты, но скрыться с украденным не смог: полицейские получили сигнал о преступлении и немедленно прибыли на место. Злоумышленника задержали на выходе из магазина», — говорится в сообщении.Задержанным оказался 35-летний житель города Киров, ранее неоднократно судимый за кражи. Теперь ему грозит новый срок по той же статье.
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