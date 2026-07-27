Четверо россиян жестоко убили жильцов частного дома в Подмосковье
В Московской области вынесли приговор четверым фигурантам дела о жестоком убийстве трех человек, совершенном в 2005 году. Всех подсудимых признали виновными по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц по предварительному сговору»), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Следствие и суд установили, что в ночь на 3 сентября 2005 года злоумышленники проникли через оконный проем подвала в один из частных домов в поселке Истринского района. Находясь внутри, они нанесли множественные удары битами и другими твердыми предметами женщине, которая в тот момент находилась у детской кроватки, а затем и двум мужчинам, вышедшим на шум. После расправы нападавшие похитили мобильные телефоны и скрылись с места преступления.
Двое пострадавших мужчин скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Женщину госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 16 до 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, инстанция частично удовлетворила гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.
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