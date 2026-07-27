Четверо россиян жестоко убили жильцов частного дома в Подмосковье

27 июля 2026, 13:46

В Подмосковье четыре человека услышали приговор за жестокое убийство троих людей

Фото: istockphoto/AMilkin

В Московской области вынесли приговор четверым фигурантам дела о жестоком убийстве трех человек, совершенном в 2005 году. Всех подсудимых признали виновными по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц по предварительному сговору»), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.