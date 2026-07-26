Раскрыли убийство работника «Московских новостей» 25-летней давности

26 июля 2026, 16:39

СК задержал убийцу работника «Московских новостей» по делу 25-летней давности

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве раскрыли резонансное убийство сотрудника издания «Московские новости», совершенное четверть века назад. Преступление, долгие годы остававшееся нераскрытым, наконец получило свое завершение благодаря кропотливой работе криминалистов, сообщает официальный представитель Следственного комитета России.