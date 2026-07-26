Раскрыли убийство работника «Московских новостей» 25-летней давности
В Москве раскрыли резонансное убийство сотрудника издания «Московские новости», совершенное четверть века назад. Преступление, долгие годы остававшееся нераскрытым, наконец получило свое завершение благодаря кропотливой работе криминалистов, сообщает официальный представитель Следственного комитета России.
По версии обвинения, трагедия разыгралась в сентябре 2001 года. Вечером в районе метро «Войковская» обвиняемый и 25-летний журналист совместно распивали алкоголь в ресторане, после чего перебрались в квартиру на улице Клары Цеткин. В ходе внезапно возникшего конфликта хозяин жилища схватил кухонный нож и нанес гостю не менее 55 колото-резаных ранений, от которых тот скончался на месте.
Чтобы замести следы, злоумышленник выбросил орудие убийства в окно, инсценировал возгорание, открыв газовые конфорки и поджег ткань в комнате, после чего поспешно покинул квартиру. В СК РФ подчеркнули, что поворотным моментом в расследовании стала повторная экспертиза улик, а также обнаружение важного свидетеля — очевидца, который в ту роковую ночь находился в подъезде и играл на гитаре. Кроме того, оперативникам удалось получить архивные фотографии вероятного фигуранта.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установили личность нападавшего — им оказался неоднократно судимый москвич 1976 года рождения. В настоящее время ему предъявили обвинение по статье об убийстве, провели проверку его показаний на месте преступления. По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
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