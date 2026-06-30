В Красноярске раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности
В региональном управлении СК России сообщили, что в Красноярске завершили расследование уголовного дела против 61-летнего жителя Ачинска. По версии следствия, он в 1991 году изнасиловал девушку, а затем вывез ее в лес и оставил одну. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следователи считают, что все произошло в ночь на 14 июня 1991 года. Компания находилась на застолье в квартире. Одна из девушек ушла, после чего вторая попыталась сделать то же самое. В этот момент пьяный молодой человек силой остановил ее, начал угрожать и совершил насилие.
После этого, по данным следствия, он отвез потерпевшую в лес на окраине города и уехал. Девушка добралась до полиции и написала заявление, однако тогда правоохранители не смогли подтвердить причастность подозреваемого. К материалам вернулись в 2026 году. Следователи заново изучили показания, нашли противоречия в словах свидетелей и назначили биологическую экспертизу. После этого житель Ачинска признал вину. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Расследование преступлений прошлых лет остается одним из приоритетных направлений работы следственных органов. Даже если с момента происшествия прошло много времени, дела могут быть пересмотрены при появлении новых данных, повторном анализе свидетельских показаний или использовании современных методов экспертизы. В подобных случаях особую роль играют архивные материалы, протоколы допросов и вещественные доказательства, которые можно исследовать с учетом новых криминалистических возможностей.
Дела о преступлениях против половой неприкосновенности относятся к числу наиболее тяжких и социально значимых, поэтому их расследование требует особенно тщательного подхода. Специалисты отмечают, что развитие молекулярно-генетических и биологических экспертиз в последние годы позволило раскрыть ряд преступлений, которые долгое время считались нераскрытыми. Повторное изучение таких эпизодов также помогает восстановить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям подозреваемых спустя десятилетия.
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