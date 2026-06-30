В Красноярске раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

30 июня 2026, 08:12

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В региональном управлении СК России сообщили, что в Красноярске завершили расследование уголовного дела против 61-летнего жителя Ачинска. По версии следствия, он в 1991 году изнасиловал девушку, а затем вывез ее в лес и оставил одну. Об этом сообщает «Лента.ру».