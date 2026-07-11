Жителю Дагестана вынесли приговор за убийство 14-летней давности
В Дагестане суд вынес суровый приговор мужчине, причастному к заказному убийству, совершённому в 2012 году. Как рассказали в пресс‑службе прокуратуры республики, фигурант получил 25 лет колонии строгого режима.
По данным ведомства, Верховный суд Республики Дагестан признал местного жителя виновным по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму). Помимо длительного срока заключения, мужчине предстоит после освобождения отбыть ещё два года ограничения свободы.
Суд принял во внимание и тот факт, что обвиняемый уже имеет судимость. В 2022 году его признали виновным по другому уголовному делу.
Следствием установлено, что в 2012 году мужчина согласился на предложение знакомого принять участие в расправе над жителем республики за денежное вознаграждение. Злоумышленники вооружились ножами и охотничьей нарезной винтовкой. 29 сентября они вместе с заказчиком приехали на машине в местность Бажиган в Ногайском районе, где и убили жертву.
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