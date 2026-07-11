Жителю Дагестана вынесли приговор за убийство 14-летней давности

11 июля 2026, 00:36

Суд приговорил жителя Дагестана к 25 годам колонии за убийство по найму

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Дагестане суд вынес суровый приговор мужчине, причастному к заказному убийству, совершённому в 2012 году. Как рассказали в пресс‑службе прокуратуры республики, фигурант получил 25 лет колонии строгого режима.