Четверо школьников попали в больницу из-за странного карандаша в Северной Осетии

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В селе Чермен Северной Осетии четверых школьников госпитализировали четверых школьников из-за странного карандаша с резким запахом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, ученикам школы № 2 стало плохо на уроке математики. Учитель задала детям начертить отрезки, тогда одна девочка достала из пенала пластиковый карандаш, от которого пошел резкий запах. Сразу четверо детей почувствовали себя плохо. Их отправили в больницу.
Сейчас врачи выясняют, что стало причиной отравления детей. Все они находятся в стабильном состоянии. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. По приезду медицинской бригады девушка уже не подавала признаков жизни.
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Сейчас врачи выясняют, что стало причиной отравления детей. Все они находятся в стабильном состоянии. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. По приезду медицинской бригады девушка уже не подавала признаков жизни.
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Элина Позднякова