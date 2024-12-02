Названа причина отравления семьи в Красноярском крае

Фото: istockphoto/blinow61
Инсектицидное средство стало причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, проинформировали в СК РФ по региону. Трагедия произошла в сентябре, когда в местном магазине Красной Сопки семья приобрела курицу с пельменями.
В ведомстве отмечали, что версия с инсектицидным средством была приоритетной. Следователи уточнили, что действиям отца четверых погибших ребят будет дана правовая оценка. Перед отравлением мужчина обрабатывал дом аэрозолем.
Ранее сообщалось, о пьяном полуголом депутате из Ачинского района, который обматерил соседку при росгвардейцах. Отмечалось, что он общался с ней на повышенных тонах. Мужчину возмутило, что ему пришлось выходить из квартиры, где громко праздновали.
Читайте также:
Срочник сбежал из воинской части в Волгоградской области
В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона
Дагестанец из Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого
Никита Кротов