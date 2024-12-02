SHOT: массажист утонул во время купания в пруду в первый день зимы в Подмосковье

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
Массажист утонул в пруду во время купания в первый день зимы в подмосковном Реутове, пишет Shot.
По данным журналистов, трагедия произошла накануне, когда 58-летний Владимир П. решил нестандартно отпраздновать приход зимнего сезона, искупавшись в Фабричном парке.
После некоторого времени в воде мужчина попытался вылезти, зацепившись за льдину, однако ничего не получилось, и он стал тонуть. Местные рыбаки вызвали медиков, но было поздно. По информации авторов, погибший работал массажистом, девять лет назад мужчина отучился в спецакадемии в Таиланде.
Ранее в Следственном комитете по Красноярскому краю назвали причину отравления семьи, где погибли четверо детей.
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После некоторого времени в воде мужчина попытался вылезти, зацепившись за льдину, однако ничего не получилось, и он стал тонуть. Местные рыбаки вызвали медиков, но было поздно. По информации авторов, погибший работал массажистом, девять лет назад мужчина отучился в спецакадемии в Таиланде.
Ранее в Следственном комитете по Красноярскому краю назвали причину отравления семьи, где погибли четверо детей.
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Никита Кротов