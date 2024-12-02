Полуголый депутат обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии

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В Красноярском крае пьяный полуголый депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Нетрезвый парламентарий общался с женщиной на повышенных тонах, так как был возмущен тем, что прибывшие правоохранители заставили его выйти из квартиры, где продолжалось громкое празднование.
Соседка пояснила, что обратилась в полицию, поскольку местный депутат и его друзья шумели в неположенные часы. По ее словам, на просьбу сделать потише политик ответил, что имеет право. Когда узнал, что его снимают, стал угрожать статьей.
По данным местных СМИ, Переверзев был судим в 2019 году за пьяную езду.
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Соседка пояснила, что обратилась в полицию, поскольку местный депутат и его друзья шумели в неположенные часы. По ее словам, на просьбу сделать потише политик ответил, что имеет право. Когда узнал, что его снимают, стал угрожать статьей.
По данным местных СМИ, Переверзев был судим в 2019 году за пьяную езду.
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Екатерина Коршунова