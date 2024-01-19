«Пошли на дело»: Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье

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Прокуратура начала проверку после попытки двух несовершеннолетних ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.
По информации ведомства, проверку организовали после публикации в СМИ видео, на котором два мальчика заходят в пустое здание автовокзала и требуют у женщины-кассира деньги. Она показала им на экраны, которые связаны с системой видеонаблюдения в помещении. Когда школьники поняли что попали на камеры, они скрылись с места. Прокуратура выяснила, что несостоявшимися грабителями оказались два четвероклассника 2013 года рождения.
Никто из них до этого на учетах не состоял, а их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
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