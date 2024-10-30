Четвертый сбежавший осужденный лично вернулся в ИЦ в Забайкалье

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Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра в Забайкалье, вернулся в него сам, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ФСИН по региону.
«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», — заявили в ведомстве.Там также уточнили, что в суд будут направлены все нужные документы, чтобы изменить вид наказания.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра в Нерчинске сбежали четыре человека. Двоих взяли в день побега в Амурской области и Чите, еще одного задержали в Чите накануне.
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