В Калининграде гражданина ФРГ заподозрили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки

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В Калининграде гражданина Германии обвинили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки в банке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства в ОМВД обратилась 70-летняя женщина с заявлением о краже 500 тысяч рублей. По ее словам, она пришла в банк чтобы открыть вклад, но, когда пришло время передавать деньги кассиру, пенсионерка обнаружила их пропажу.
Уточняется, что сейчас сотрудники уголовного розыска уточняют, куда делись деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
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«Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас сотрудники уголовного розыска уточняют, куда делись деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
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Элина Позднякова