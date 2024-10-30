Baza: лайку с антенной задержали под Мурманском

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Лайку с GPS-трекером с антенной задержали под Мурманском, пишет Baza. По информации журналистов, все произошло на территории военного городка Ийвара недалеко от границы с Финляндией. Уточняется, что техника финского производства. Задержав животное, бойцы отдали ее погранслужбе ФСБ по Карелии.
Ранее сообщалось, что гражданина Германии в Калининграде заподозрили в краже полумиллиона рублей у пенсионерки. Как пояснили полицейские, женщина обратилась к ним с заявлением. Потерпевшая рассказала, что хотела положить деньги на вклад, но, когда решила передать наличность кассиру, поняла, что денег нет.
Подозреваемый под домашним арестом, оперативники разбираются в деталях случившегося, открыто уголовное производство.
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Никита Кротов