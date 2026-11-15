Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

15 ноября 2026, 23:55

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Танкер получил повреждения и загорелся в восточной части Ормузского пролива после подрыва на мине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, ссылаясь на пресс‑службу военно‑морского флота Ирана.