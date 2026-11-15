Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Танкер получил повреждения и загорелся в восточной части Ормузского пролива после подрыва на мине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, ссылаясь на пресс‑службу военно‑морского флота Ирана.
По данным издания, инцидент произошёл несколько часов назад. Уточняется, что судно перед происшествием отключило навигационные системы.
Ормузский пролив — один из важнейших коридоров для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. С 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, судоходство через него существенно ограничено. Тегеран заявляет, что сохранит эти условия, пока не будут выполнены его условия — в частности, снятие санкций и американской блокады. Хотя отдельные суда продолжают проходить через пролив, общий объём трафика остаётся заметно ниже довоенного уровня.
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