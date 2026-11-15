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В Персидском заливе затонул нефтяной супертанкер — КСИР

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В южной части Персидского залива затонул супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нем вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания.



По данным ВМС КСИР, второй танкер, следовавший по тому же маршруту, также подорвался и в настоящее время горит. Оба судна, как утверждается, при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту Ормузского пролива, отключив все системы опознавания и определения местоположения.

Рыбакам в районе рекомендовано соблюдать меры безопасности, чтобы не наткнуться на затонувшее судно. Судовладельцев, судоходные компании и экипажи предупредили о недопустимости приближения к запретной зоне Ормузского пролива.

Ранее в американском штате Луизиана танкер протаранил речное круизное судно. Инцидент случился в районе порта Нового Орлеана.

Никита Кротов

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