В Персидском заливе затонул нефтяной супертанкер — КСИР

15 ноября 2026, 17:52

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В южной части Персидского залива затонул супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нем вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания.