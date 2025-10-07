Чилиец получил зарплату в 300 раз больше и отстоял свое право в суде
В Чили офисный сотрудник по ошибке получил выплату, превышающую его обычную зарплату более чем в 300 раз, и после трёх лет судов сумел законно оставить деньги себе. Об этом сообщает NDTV.
Мужчина, чьё имя не раскрывается, получал $460 в месяц. В мае 2022 года из‑за грубой ошибки бухгалтера на его счёт поступило $170 тыс. Сначала он пообещал вернуть излишек, но вскоре уволился и перестал выходить на связь. Компания обвинила его в краже и обратилась в суд.
Суд Сантьяго прекратил уголовное преследование: по решению судьи перевод средств нельзя рассматривать как кражу, поскольку их перечислили добровольно, пусть и по ошибке — инцидент квалифицировали как «несанкционированное взыскание», исключающее уголовную ответственность. Дело закрыто, и бывший сотрудник формально оставил полученные деньги.
Компания намеревается оспорить решение в гражданском порядке и «использовать все возможные юридические инструменты для пересмотра вердикта».
