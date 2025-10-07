07 октября 2025, 20:18

NDTV: Чилиец получил зарплату в 300 раз больше и отстоял свое право в суде

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В Чили офисный сотрудник по ошибке получил выплату, превышающую его обычную зарплату более чем в 300 раз, и после трёх лет судов сумел законно оставить деньги себе. Об этом сообщает NDTV.