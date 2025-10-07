В Екатеринбурге полыхает турбинный завод – видео
В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на турбинном заводе. Возгорание, по предварительным данным, началось в инструментальном цехе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По последним сведениям, огонь охватил порядка 1000 квадратных метров здания.
К месту происшествия оперативно стягиваются все службы города для ликвидации возгорания и предотвращения дальнейшего распространения огня.
Завод специализируется на производстве конденсационных и теплофикационных турбин для паросиловых установок, а также оказывает услуги по модернизации энергетического оборудования.
