Женщина притворилась онкобольной и выманила деньги у возлюбленного на увеличение груди
35-летняя жительница Великобритании Лора Макферсон получила от своего парня Джона Леонарда 25 тысяч фунтов на лечение рака, но потратила их на увеличение груди и дорогой курорт. Об этом пишет газета Metro.
Мужчина пять лет переводил деньги своей возлюбленной, которая утверждала, что борется с раком груди последней стадии и нуждается в лечении в престижной частной клинике в Австрии. На самом деле женщина тратила средства на путешествия, пластические операции и косметологические процедуры.
Накануне Королевский суд Дерби постановил, что Макферсон должна выплатить Леонарду 30,7 тысячи фунтов до 5 января следующего года. Также выяснилось, что аферистка ввела в заблуждение не только своего партнера, но и собственную дочь.
