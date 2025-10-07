Женщина притворилась онкобольной и выманила деньги у возлюбленного на увеличение груди

07 октября 2025, 19:56

В Британии женщина взяла деньги у парня на лечение рака, но увеличила грудь

Фото: iStock/nensuria

35-летняя жительница Великобритании Лора Макферсон получила от своего парня Джона Леонарда 25 тысяч фунтов на лечение рака, но потратила их на увеличение груди и дорогой курорт. Об этом пишет газета Metro.