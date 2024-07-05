Чиновник Белых трагически погиб, помогая бойцам СВО

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Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб, когда помогал заготавливать дрова для бойцов спецоперации, об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от посёлка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — рассказал Смирнов.
По словам губернатора, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако, несмотря на старания врачей, скончался от полученных травм.
Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего и выразил им искренние соболезнования.
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