16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню

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На Украине привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу из Харькова. Девочку оштрафовали за короткое видео, где она танцует на Майдане в Киеве под русскоязычную песню. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что подростка привлекли якобы из-за того, что на площади находится мемориал в честь погибших во время Евромайдана. В связи с этим, по данным издания, в действиях девочки нашли признаки мелкого хулиганства.
Недавно во время расследования уголовного дела о покушении на убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян поймали трех новых подозреваемых. Подробно в том, кто хотел убить российских журналисток и что за люди стоят за организацией преступления разбиралась редакция «Радио 1».
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