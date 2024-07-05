Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ 16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню

16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню

05 июля 2024, 16:05
Фото: istockphoto/grinvalds

Фото: istockphoto/grinvalds

На Украине привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу из Харькова. Девочку оштрафовали за короткое видео, где она танцует на Майдане в Киеве под русскоязычную песню. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание «Страна.ua».


Сообщается, что подростка привлекли якобы из-за того, что на площади находится мемориал в честь погибших во время Евромайдана. В связи с этим, по данным издания, в действиях девочки нашли признаки мелкого хулиганства.

Недавно во время расследования уголовного дела о покушении на убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян поймали трех новых подозреваемых. Подробно в том, кто хотел убить российских журналисток и что за люди стоят за организацией преступления разбиралась редакция «Радио 1».

Читайте также:

Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади

Обвинитель попросил судью приговорить Беркович* и Петрийчук* к 6 годам тюрьмы

Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
#суд
#мемориал
#танцы
#подросток
#киев
#харьков
#украина
#полиция
В Екатеринбурге полиция провела рейд в городке мигрантов
05 июля 2024, 16:56

Фото: istockphoto/blinow61

Городок мигрантов обнаружили полицейские в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых. Он отметил, что поводом для внезапной проверки послужила информация о нелегалах, которые проживали в строительных вагончиках-контейнерах, образовавших целый мини-городок.
«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — сказал полковник.

По словам офицера, операция проводилась совместно с ФСБ, СОБРом, сотрудниками центра по противодействию экстремистской деятельности, подразделениями по миграционным вопросам.

Читайте также:

Дотком: Слова Путина о Байдене после проигранных дебатов приобрели новый смысл

Тетюхин: Неучастие сборной России в ОИ-2024 не трагедия для нас

Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
#россия
#полиция
#фсб
#мигранты
#рейды
#новости
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чиновник Белых трагически погиб, помогая бойцам СВО
В Курской области чиновник погиб при заготовке дров для бойцов СВО
05 июля 2024, 16:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб, когда помогал заготавливать дрова для бойцов спецоперации, об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от посёлка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — рассказал Смирнов.

По словам губернатора, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако, несмотря на старания врачей, скончался от полученных травм.

Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего и выразил им искренние соболезнования.

Читайте также:

16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню

Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади

В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку
#смерть
#курская область
#чиновники
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Figaro: во Франции поймали главаря и двух бойцов украинской ОПГ «Залютинские»
05 июля 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В районе Лазурного берега во Франции поймали трех членов украинской ОПГ «Залютинские». Как сообщает газета Figaro со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, предполагаемого главаря и двух бойцов группировки задержали во время совместной операции французской Национальной жандармерии, Европола и украинских властей.
По данным газеты, членов банды подозревают в серии краж со взломом, угонах машин и преступном сговоре, а при задержании правоохранители изъяли у них 16 000 евро наличными, частотный сканер для перехвата сообщений полиции и бинокль с опцией ночного видения.

В издании отмечают, что члены ОПГ перебрались во Францию в 2022 году, когда начался конфликт на Украине, сама группировка при этом сформировалась в 2014 году в районе Харькова и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.

Читайте также:

16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню

Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади

NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT
#убийство
#кража
#франция
#европа
#угон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади
05 июля 2024, 14:58

Фото: istockphoto / Aleksandr Guskov

Пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины. — Прим. ред.) на Лобном месте на Красной площади, сообщили в Mash.
Это уче третий случай появления данной надписи.

«По предварительной информации, женщина могла совершить это под влиянием мошенников с Украины. У неё был с собой телефон, на который она записывала, как пишет буквы, и баллончик с краской», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 июня, в Москве на Манежной площади 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике Георгию Жукову надпись в виде аббревиатуры. Он рассказал, что стал жертвой украинских мошенников, которые обманом заставили его взять кредиты на 500 тысяч рублей и после этого осквернить памятник.

А в начале месяца за совершение аналогичного преступления были задержаны две медсестры.

Читайте также:

Появились кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в аэропорту Казани

В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку

Обвинитель попросил судью приговорить Беркович* и Петрийчук* к 6 годам тюрьмы
#телефон
#памятник
#кредиты
#женщина
#кадры
#мошенники
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в аэропорту Казани
05 июля 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в казанской авиагавани опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что в фюзеляже крылатой машины буксир-толкач пробил дыру. Уточнялось, что все случилось с утра, 5 июля. Должен был состояться рейс в турецкую Анталью. В салоне находились 118 человек.
При буксировке был срезан стопорный болт, и авиалайнер врезался в буксир. Самолетный фюзеляж сильно поврежден, пассажиров отправили ожидать рейс в стерильную зону.

В конце июня сообщалось, что россиянин, испытывая галлюцинации, захотел дважды покинуть борт самолета прямо во время полета. Мужчину насильно успокоили, а после прилета передали стражам порядка. Буйный путешественник якобы увидел, что самолет преследуют истребители.

Читайте также:

Специалист Бедеров заявил об опасности электросамокатов в грозу

ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину

В Подмосковье заметили редчайших чёрных аистов
#россия
#казань
#самолет
#авария
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку
05 июля 2024, 13:29

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка.ру».
«Комарова подозревают в том, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы. Разница в деньгах, как считает следствие, выводилась на ИП, подконтрольные Комарову», — сообщили в издании.

В настоящее время Игорь Комаров находится в Следственном комитете России Адмиралтейского района. Он задержан по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О какой сумме идёт речь, не сообщается.

Также 3 июля ФСБ провела обыски во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции города.

Читайте также:

В Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу

ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть

Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
#фсб
#ук
#цены
#следствие
#рф
#санкт-петербург
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвинитель попросил судью приговорить Беркович* и Петрийчук* к 6 годам тюрьмы
05 июля 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвинение попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Евгению Беркович* по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокаты PRO людей».
«С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года», — говорится в публикации.

Слушание проходит в закрытом режиме во 2-м Западном окружном военном суде, поскольку, по информации стороны обвинения, некоторым из участников процесса угрожают.

Следствие считает, что фигурантки поставили пьесу «Финист ясный сокол» с содержанием признаков пропаганды и оправдания терроризма.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Читайте также:

Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины

В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку

В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковщине
#россия
#суд
#терроризм
#террористы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
05 июля 2024, 12:51

Фото: Sayan_Moongklang

После десяти суток ареста бывший глава района в Дагестане Омаров был освобождён.
Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района в Дагестане, вышел на свободу после 10-дневного ареста за хулиганство. Эту информацию подтвердил Шамиль Хадулаев, председатель общественной наблюдательной комиссии республики, сообщили в РИА Новости.

«Магомед Омаров вчера поздно вечером вышел на свободу, отбыв арест», – сказал Шамиль Хадулаев.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошло нападение вооружённых боевиков на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате этой атаки погибли 22 человека, а ещё более 40 получили ранения. Силовики успешно ликвидировали пятерых боевиков, которые были причастны к этим терактам, и их личности были установлены.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах, один из уничтоженных бандитов — это 31-летний Осман, сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Читайте также:

В Екатеринбурге мужчина хотел похитить девочку, которую спасли прохожие

Минздрав Нижегородской области: второй человек скончался от ботулизма в РФ

ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
#нападение
#арест
#теракт
#хулиганство
#дпс
#пост
#человек
#мужчина
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть
05 июля 2024, 12:12

Фото: istockphoto/HStocks

Силовиками Кыргызстана обезврежена группировка, планировавшая совершить насильственный захват власти. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского Госкомитета нацбезопасности.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самаре на оборонном предприятии. Уточнялось, что задержанный общался с представителями проукраинской организации, выбирал места для совершения теракта, а также готовил самодельные зажигательные устройства.

Читайте также:

Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице

На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу

Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России
#мир
#киргизия
#новости
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф