Чиновник из Африки снял более 300 порнороликов со своим участием

Фото: iStock/Prostock-Studio
Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порнороликов, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом информирует New Stories Africa.
Инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Согласно предварительным данным, что видео интимного характера, которые были сняты в офисе политика, выложили в сеть сами полицейские.
Среди партнеров предполагаемого Энгонга — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а другие — на жен министров.
На данный момент Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Правоохранительные органы хотят попробовать привлечь его за распространение инфекции среди граждан.
Читайте также:
Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж
Shot: от удара молнии погиб футболист во время матча в Перу — видео
Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн
Среди партнеров предполагаемого Энгонга — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а другие — на жен министров.
На данный момент Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Правоохранительные органы хотят попробовать привлечь его за распространение инфекции среди граждан.
Читайте также:
Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж
Shot: от удара молнии погиб футболист во время матча в Перу — видео
Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн
Екатерина Коршунова