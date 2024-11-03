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Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн

Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева за взятку в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Руководитель, как отмечается, получил столь внушительную сумму от поставщика под угрозой срыва контракта.


По информации канала, 52-летний заместитель начальника потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.

Сообщается, что адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.

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#росгвардия
Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах
Задержанный в Стамбуле Пацовский: тюрьмы Турции смахивают на колонии-поселения
03 ноября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/carlotoffolo

Турецкие тюрьмы похожи на колонии поселения, рассказал «Фонтанке» россиянин Валентин Пацовский, которого задержали за фото в стамбульском метро. Мужчину в сентябре арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге он получил условный срок в год и 8 месяцев. В ноябре его депортировали.
«Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — пояснил собеседник.
Он добавил, что был единственным гражданином РФ, а многим заключенным, по его словам, вменяли нарушение паспортного режима. Пацовский подчеркнул, что не каждый выдержит турецкую тюрьму. Подушки нужно делать самим, а матрас выдают грязный.

«Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — заключил он.
К слову, мужчина отметил в тюрьме день рождения.

Ранее сообщалось, что исчезло из квартиры пенсионера в Петербурге и на какую сумму. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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#турция
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МВД: у коллекционера украли две картины на 10 млн. руб. в Петербурге
03 ноября 2024, 21:41

Фото: istockphoto/blinow61

Две картины, чья общая стоимость составляет десять миллионов рублей, исчезли из квартиры коллекционера в Северной столице, проинформировали в главке регионального управления МВД. Открыто уголовное производство по статье о краже. Уточняется, что потерпевшему 74 года.
«Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Петербурге подозреваемый в подрыве опор линий электропередачи заключен под стражу. Свою вину мужчина не признает, однако следствие считает иначе.

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В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова
03 ноября 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Возгорание во Дворце культуры произошло в Воронеже, проинформировали в региональном главке МЧС России. Уточняется, что горит 50 «квадратов» кровли.
«В МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. По первоначальным данным с места пожара, происходит горение кровли на площади порядка 50 квадратных метра», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Спасатели также добавили, что на месте инцидента находятся шесть пожарных расчетов.

Накануне сообщалось, что на Кубани произошел лесной пожар на площади 17 га. Уточнялось о горении лесной подстилки в Новопокровском участковом лесничестве.

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#россия
#воронеж
#воронежская область
#пожар
#мчс
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В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
03 ноября 2024, 20:51

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, которого подозревают в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в городе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба петербургских судов.
По версии следствия, подозреваемый 19 октября не позднее 13:30 разместил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП в Выборгском районе города. После он привёл их в действие.

Отмечается, что Первашова задержали в минувшую субботу. Он пытался скрыться и оказывал сопротивление полицейским. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается переданными суду материалами.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Мужчина заключён под стражу до 19 декабря.

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#лэп
#взрыв
#суд
#уголовное арест
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В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию
03 ноября 2024, 20:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 ноября. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в детское отделение больницы имени Филатова. У неё диагностировали острое отравление этанолом.

По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.

По факту случившегося проводится проверка.

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#санкт-петербург
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#алкоголь
#отравление
#госпитализация
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Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
03 ноября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/YiuCheung

Мужчина решил остановить движущийся на полном ходу поезд в немецкой Баварии из-за забытого рюкзака, пишет издание Bild. По сообщению полицейских, человек вышел на пути у остановочного пункта Малхинг.
Скорость идущего навстречу мужчине состава была 85 километров. Машинистка нажала на экстренный тормоз, остановив поезд в двух метрах от человека.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.

Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.

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Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры
03 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/YiuCheung

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.

Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вологодская область
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Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
03 ноября 2024, 18:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)

О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.
По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.

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#стрельба
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Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения
03 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Короля Испании Филиппа VI и его свиту забросали грязью во время посещения пострадавших от наводнения восточных районов страны. Об этом сообщает газета АВС.
Отмечается, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населённом пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.

Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.

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