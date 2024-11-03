Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн

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В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева за взятку в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Руководитель, как отмечается, получил столь внушительную сумму от поставщика под угрозой срыва контракта.
По информации канала, 52-летний заместитель начальника потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.
Сообщается, что адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.
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