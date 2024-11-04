Shot: от удара молнии погиб футболист во время матча в Перу — видео

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Футболиста убило молнией прямо на матче в Перу. Кадры трагедии опубликовал Telegram-канал Shot. Семь спортсменов пострадали. Все случилось в Хунине, когда играли Juventud Bellavista и Familia Chocca.
Удар молнии унес жизнь защитника Хосе Уго де ла Крус Меса. В критическом состоянии находится один из семерых пострадавших вратарь Хуан Чока. У мужчины тяжелые ожоги.
Перед этим сообщалось, что в результате взрыва на территории одного из московских СИЗО пострадали два человека. Как уточнили журналисты Baza, состояние пострадавших тяжелое, сейчас им оказывают помощь. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон при проведении сварочных работ.
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