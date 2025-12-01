Чиновник восемь лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании
Во Франции расследуют деятельность высокопоставленного чиновника Министерства культуры Кристиана Негра. Его подозревают в издевательствах над сотнями женщин. Об этом сообщает издание The Guardian.
В обязанности чиновника входило проведение собеседований с кандидатами на различные должности в министерстве. Перед встречами он угощал претенденток чаем или кофе, в которые добавлял мочегонные препараты. Затем мужчина предлагал прогуляться на свежем воздухе, отводя их подальше от туалетов.
Пострадавшие отмечали схожие симптомы: тремор, потливость, головокружение и острое желание посетить уборную. Они просили прервать собеседование, чтобы воспользоваться туалетом, но чиновник неизменно отказывал. В итоге женщины были вынуждены справлять нужду прямо в его присутствии, что вызывало у них чувство стыда и унижения.
Расследование началось после того, как коллега чиновника пожаловался на его поведение. В 2018 году один из сотрудников сообщил, что Негра пытался сделать фото ног другой госслужащей. Среди файлов злоумышленника нашли электронную таблицу под названием «Эксперименты», в которой он фиксировал дозировку мочегонного и его воздействие на женщин.
В течение девяти лет более 240 женщин стали жертвами действий чиновника.
