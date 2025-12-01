В Забайкалье в ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы
В Забайкалье произошла серьезная авария, унесшая жизни двух молодых людей. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент случился на 59-м километре федеральной трассы А-350 «Чита - Забайкальск».
По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель Toyota Corolla Fielder не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр и перевернулся. В результате столкновения погибли 18-летний и 21-летняя пассажиры. Шофер и трое других людей получили травмы и были госпитализированы.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.
Читайте также: