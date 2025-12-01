Львица на глазах у толпы загрызла спрыгнувшего к ней в вольер парня

01 декабря 2025, 07:22

G1: Львица загрызла 19-летнего парня в зоопарке в Жуан-Песоа в Бразилии

Фото: iStock/Bannerninja

Парень пролез в вольер со львами в зоопарке бразильского города Жуан-Песоа. Львица загрызла молодого человека, когда тот оказался около нее. Об этом сообщил новостной портал G1.