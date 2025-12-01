Львица на глазах у толпы загрызла спрыгнувшего к ней в вольер парня
Парень пролез в вольер со львами в зоопарке бразильского города Жуан-Песоа. Львица загрызла молодого человека, когда тот оказался около нее. Об этом сообщил новостной портал G1.
Трагедия случилась 30 ноября. Согласно материалу, молодому человеку было около 19 лет. Он преодолел шестиметровое ограждение, прополз по его защитной решетке сверху и с помощью дерева спустился на территорию хищников.
Посетители зоопарка со страхом наблюдали за происходящим. Многие достали телефоны, снимая правонарушителя на видео.
Под ногами юноши, который цеплялся за дерево, лежала львица. Он заметил животное, однако не испугался. Молодой человек продолжил уверенно двигаться, а затем практически спрыгнул на хищницу. Она моментально кинулась в его сторону, атакуя зубами и когтями.
Парень скончался от тяжелых ран. Местные правоохранительные органы уже начали расследование по факту произошедшего. Предположительно, у погибшего было психическое расстройство.
