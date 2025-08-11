Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

11 августа 2025, 08:22

В Японии чиновника арестовали за домогательства к 15-летней школьнице

Фото: iStock/cirquedesprit

В Японии чиновника арестовали за сексуальные домогательства к задремавшей в поезде школьнице. Об этом пишет Japan Today.





42-летнего Тосия Кисо, работавшего в администрации города Морияма префектуры Сига, обвинили в совершении преступления, которое произошло в мае. Около десяти часов вечера чиновник ехал на поезде из Киото и подсел к 15-летней школьнице, которая задремала у окна.



Воспользовавшись тем, что в вагоне не было других пассажиров, Кисо начал трогать несовершеннолетнюю за бедра и другие части тела. По словам пострадавшей, она была сильно напугана и не могла сопротивляться. На следующий день девушка рассказала об этом инциденте своему учителю, а тот обратился в правоохранительные органы.



Началось расследование, по результатам которого Кисо опознали как преступника. В августе его официально обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Чиновник признал вину.





«Я что-то помню, что-то не помню, но я помню, как трогал внизу живота», — сказал он на допросе.