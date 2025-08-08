Единственного учителя в деревенской школе уволили за домогательства к ученицам
В индийском штате Мадхья-Прадеш уволили 55-летнего учителя за домогательства к ученицам. Об этом сообщает Bhaskar English.
Инцидент произошел в местной государственной школе. Педагог приставал к девочкам из третьего и пятого классов на протяжении двух недель. Все это время пострадавшие школьницы боялись заговорить об этом.
Родители детей вместе с другими жителями деревни ворвались в учебное заведение. Сначала они напали на извращенца, а затем передали его полиции. Подозреваемого арестовали, хотя он отрицает все обвинения. Известно, что он воспитывает трех дочерей.
Школа, где работал мужчина, осталась без единственного педагога. Местные власти рассматривают вопрос о ее закрытии или слиянии с другим учебным заведением.
