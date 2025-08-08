Единственного учителя в деревенской школе уволили за домогательства к ученицам

08 августа 2025, 14:48

В Индии единственного школьного учителя уволили за домогательства к ученицам

Фото: iStock/smolaw11

В индийском штате Мадхья-Прадеш уволили 55-летнего учителя за домогательства к ученицам. Об этом сообщает Bhaskar English.