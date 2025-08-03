В Астраханской области задержали педофила, который два года насиловал маленьких дочерей
В Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
С августа 2022 года по август 2024-го мужчина насиловал своих дочерей в доме в дачном поселке Приволжского района. Согласно информации следствия, обе жертвы еще не достигли 14 лет.
В отношении педофила возбудили уголовное дело по четырем статьям. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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