В Петербурге чеченец изнасиловал несовершеннолетнюю в подъезде её дома
В Петербурге задержали подозреваемого в педофилии чеченца
В Петербурге задержали чеченца, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает местное издание Neva.today.
Отмечается, что 31-летний безработный уроженец Чечни напал на несовершеннолетнюю 2008 года рождения в Тихвинском районе города. После этого он совершил в отношении подростка действия сексуального характера. Это произошло вечером 7 августа в доме, где проживает семья девочки.
Мать потерпевшей незамедлительно обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали. Мужчина проживал в Петербурге без официальной регистрации.
Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
