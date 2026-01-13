Суд поставил точку в деле о крупнейшем в Подмосковье наркосиндикате
В Подмосковье осудили членов преступной группы, производивших наркотики
В Подмосковье суд вынес приговор членам преступной группы. Они организовали производство и незаконный сбыт более тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.
По информации суда, злоумышленники производили и продавали мефедрон на территории России с марта 2019 года по март 2021 год.
«Из незаконного оборота изъято более одной тонны синтетических наркотиков», — сказано в сообщении.В ходе операции правоохранители ликвидировали шесть подпольных лабораторий. Они работали в Раменском, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Одинцовском, Павлово-Посадском городских округах, а также в Луховицах.
Суд назначил руководителям подразделений группы сроки лишения свободы от 20 до 23 лет. Остальные участники получили от 12 до 19 лет колонии.
Накануне в Раменском задержали юношу и девушку с 33 свёртками наркотиков.