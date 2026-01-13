Суд поставил точку в деле о крупнейшем в Подмосковье наркосиндикате

13 января 2026, 12:16

В Подмосковье осудили членов преступной группы, производивших наркотики

Фото: Istock/Darwin Brandis

В Подмосковье суд вынес приговор членам преступной группы. Они организовали производство и незаконный сбыт более тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.





По информации суда, злоумышленники производили и продавали мефедрон на территории России с марта 2019 года по март 2021 год.

«Из незаконного оборота изъято более одной тонны синтетических наркотиков», — сказано в сообщении.