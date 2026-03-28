Чиновников Непала арестовали по делу о стрельбе в демонстрантов

28 марта 2026, 16:32

Бывших премьера и министра МВД Непала арестовали за разгон демонстрантов

В Непале бывшего премьер-министра Кхадга Прасад Шарма Оли и экс-министра внутренних дел Рамеш Лехак задержали по подозрению в причастности к силовому разгону массовых протестов в сентябре 2025 года, в результате которых погибли десятки человек. Об этом сообщает Al Jazeera.





Операция прошла 28 марта, спустя сутки после приведения к присяге нового правительства во главе с рэпером Балендрой Шахом. По данным полиции, 74-летнего Оли задержали в своей резиденции в пригороде Катманду Бхактапуре, Лехак — в том же районе. На опубликованных кадрах экс-премьер в сопровождении конвоя заходит в больницу. Официальные обвинения задержанным пока не предъявили.



Действующий министр внутренних дел Судан Гурунг в соцсети Facebook* заявил, что «никто не стоит выше закона», подчеркнув, что речь идет не о мести, а «лишь о начале справедливости». Массовые протесты в стране вспыхнули в сентябре 2025 года после введения запрета на соцсети, что спровоцировало антикоррупционные выступления. В первый день беспорядков погибли 19 молодых людей, включая несовершеннолетних. Общее число жертв за период демонстраций достигло 77 человек.



Волнения охватили всю страну, протестующие подожгли здания парламента и правительственных учреждений, что в итоге привело к отставке кабинета Оли.



