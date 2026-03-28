На Украине мужчину мобилизовали прямо в маршрутке, несмотря на протесты пассажиров
В Киеве мужчину мобилизовали прямо из маршрутного такси. По информации украинских СМИ, инцидент произошел в районе Южного моста. Несмотря на протесты и попытки пассажиров заступиться, сотрудники военкомата выволокли его из общественного транспорта.
Ранее подобные случаи фиксировались и в других городах. В Одессе во время принудительной мобилизации мужчины сотрудники военкомата увезли женщину, на руках у которой находился годовалый ребенок. Кроме того, в одном из ресторанов города мобилизовали поваров, прямо во время работы.
Перед этим российский прокурор запросил пожизненное лишение свободы для командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Соответствующее заявление сделали в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, где дело рассматривается заочно.
Гособвинитель уточнил, что первые десять лет осужденный, если его задержат, должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Следствие утверждает, что в марте 2025 года Бровди отдал приказ о дистанционном минировании территории в Курской области. В результате взрыва пострадали несколько человек, среди которых была журналистка Первого канала Анна Прокофьева. На текущий момент фигуранта объявили в международный розыск и заочно арестовали.
