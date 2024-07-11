Грузовик «Мерседес» протаранил под Серпуховом 14 стоявших в пробке машин

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
В городском округе Серпухов произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в четверг примерно в 20:20 на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе. Пострадавших нет, автомобили получили повреждения», – уточнили в пресс-службе.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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